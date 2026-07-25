انخفاض جرائم تهريب المهاجرين في ألمانيا بأكثر من 40% خلال 2025

شهدت جرائم تهريب المهاجرين التي رصدتها السلطات الألمانية انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2025، بالتزامن مع انخفاض الهجرة غير النظامية بصورة عامة.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية، سجلت السلطات 4622 عملية تهريب، بانخفاض نسبته 41.9% مقارنة بالعام السابق، بينها 147 حالة وُصفت بأنها خطيرة بشكل خاص أو أسفرت عن وفاة أشخاص، بانخفاض بلغ 57.6%.

وتتعلق هذه الجرائم بأنشطة إجرامية يجري خلالها إدخال أشخاص إلى ألمانيا بصورة غير قانونية، من دون تأشيرة سارية أو حق إقامة. وبلغ عدد الأشخاص الذين جرى تهريبهم 4190 شخصاً، بانخفاض نسبته 55.7% مقارنة بعام 2024. وكانت الجنسيات الأكثر تمثيلاً بينهم الأفغانية، والسورية، والتركية، والصومالية، والأوكرانية.

وظلت الحدود الشرقية مع بولندا والنمسا تُمثل أبرز بؤر عمليات التهريب، لكنها سجلت تراجعاً واضحاً، في حين انتقل جزء من هذه الأنشطة إلى الحدود الغربية.

وكان معظم المشتبه بهم في قضايا التهريب من الرجال الشباب. وسجلت السلطات 3088 مشتبهاً به، بانخفاض نسبته 23.1%، وكانت الجنسيات الأكثر تمثيلاً بينهم السورية، والألمانية، والتركية، والأوكرانية، والأفغانية.

ويتزامن تراجع عمليات التهريب مع انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بصورة غير نظامية، مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقاً لإحصاءات الشرطة الجنائية، سجل عام 2025 ما مجموعه 187 ألفاً و220 حالة دخول أو إقامة غير قانونية، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بعام 2024، الذي سجل 267 ألفاً و497 حالة. وكانت تركيا وسورية وأفغانستان أبرز دول المنشأ.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد الوافدين إلى أوروبا بصورة غير نظامية انخفض خلال عام 2025 بنحو الربع، إذ تم تسجيل 180 ألفاً و139 حالة عبور غير قانوني عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وسُجل أكبر تراجع في مسارات الهجرة عبر المحيط الأطلسي وغرب البحر المتوسط، بنسبة 42%، وعبر منطقة البلقان بنسبة 41.8%.