تنديد أميركي بتصرفات بكين «الخطرة» في بحر الصين

نددت الولايات المتحدة بتصرفات «خطيرة» لبكين في بحر الصين الجنوبي، في أعقاب صدام بين خفر السواحل الصيني والبحرية الفلبينية، وذلك مع وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى مانيلا أمس الثلاثاء لحضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان إن «نمط الاستفزاز المثير للقلق الذي تنتهجه الصين ضد العمليات البحرية المشروعة للفلبين يقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، ويتناقض بشكل مباشر مع التزامات الصين المتكررة بحل النزاعات سلمياً».

وصدر هذا البيان تزامنا مع وصول روبيو إلى مانيلا صباح أمس، لحضور اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

وفي حين لم يؤكد روبيو عزمه لقاء نظيره الصيني وانغ يي، الذي سيتواجد أيضاً في مانيلا يومي الأربعاء والخميس، إلا أنه أشار بأنه منفتح على احتمال إجراء محادثات. والتقى الاثنان العام الماضي على هامش قمة «آسيان» في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثم التقيا مجدداً في ميونخ خلال فبراير الماضي.

وفي مقال رأي نُشر في وسائل إعلام فلبينية صباح أمس، أكد روبيو التزام واشنطن بـ «حرية الملاحة في جنوب شرق آسيا»، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على المظلة الدفاعية الأميركية في المنطقة.

وكتب قائلاً: «إذا خضعت هذه المياه لسيطرة قوة مستعدة لاستخدام التجارة كسلاح جيوسياسي، فإن الولايات المتحدة ودول (آسيان) ستواجه تهديدات جديدة وخطيرة تمس سيادتها وأمنها ومستقبلها الاقتصادي»، في إشارة واضحة إلى الصين.

وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، على الرغم من حكم قضائي دولي بأنه لا أساس قانونياً لمطالباتها.

وكان الجيش الفلبيني قد اتهم عناصر من خفر السواحل الصيني بضرب بحار فلبيني بهراوة أثناء اقترابهم من سفينة جانحة تشكل منذ فترة طويلة نقطة تمركز عسكرية فلبينية في المياه المتنازع عليها.

ورد خفر السواحل الصيني على الاتهامات في بيان، واصفاً رواية مانيلا للأحداث بأنها «تشويه كامل للحقيقة».

ويقوم روبيو بأول زيارة له إلى الفلبين بصفته وزيراً للخارجية، حيث يعتزم التأكيد مجدداً على تعزيز الشراكة معها. وفي تصريحات للصحافة قبيل مغادرته واشنطن، أشار روبيو إلى أنه سيشارك في اجتماع مع شركائه في مجموعة «كواد» (الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند) على هامش قمة «آسيان»، فضلاً عن عقد اجتماعات مع كوريا الجنوبية وربما فيتنام.

كادر //ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكين تستدعي السفير الفلبيني

بكين ـ أ.ف.ب

استدعت الصين أمس الثلاثاء سفير الفلبين لديها عقب الحادث الذي وقع في اليوم السابق قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنها استدعت السفير «على وجه الاستعجال» لإبلاغه «احتجاجاً رسمياً على استفزاز القوات الفلبينية المتعمد واعتدائها على خفر السواحل الصينيين قرب شعاب ريناي»، المعروفة أيضاً باسم «سيكوند توماس»، وهي جزيرة مرجانية ضمن جزر «سبراتلي».

وكانت مانيلا أفادت بأن زورقين فلبينيين كانا يحاولان إبعاد زورق صيني يحوم حول حطام سفينة تستخدمها قواتها كنقطة تمركز متقدمة، ويلتقط صوراً ومقاطع فيديو، «فردَّ البحّارة الصينيون بعنف وعدوانية، بضرب أحد أفراد البحرية الفليبينية على رأسه، مما أدى إلى إصابته وإلحاق أضرار بالزورق المطاطي». وردّت بكين واصفة رواية مانيلا للأحداث بأنها «تشويه كامل للحقيقة».