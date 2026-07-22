توتر دبلوماسي بين الصين والفلبين

أعلن مكتب الرئيس الفلبيني، ​فرديناند ماركوس الابن، أمس، أن الرئيس ​قرّر استدعاء السفير الصيني في مانيلا، وذلك بعد ساعات من استدعاء سفير مانيلا في بكين بشكل مماثل، عقب اتهامات متبادلة من الجانبين بإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي المتنازع ⁠عليه. وأكدت وكيلة إدارة الاتصالات الرئاسية للصحافيين، كلير كاسترو، أن ماركوس استدعى السفير الصيني، جينغ تشيوان.

وكانت الصين أعلنت كذلك أنها استدعت سفير الفلبين لديها عقب الحادث الذي وقع قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أنها استدعت السفير «على وجه الاستعجال»، لإبلاغه «احتجاجاً رسمياً على استفزاز القوات الفلبينية المتعمد واعتدائها على خفر السواحل الصيني قرب شعاب ريناي»، المعروفة أيضاً باسم «سيكوند توماس»، وهي جزيرة مرجانية ضمن جزر «سبراتلي».