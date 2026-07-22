تسريب محتمل لمعلومات جميع الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين بسبب اختراق البيانات

أفاد مسؤولون، أمس، باحتمال حدوث تسريب للمعلومات الشخصية لجميع الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين، نتيجة اختراق للبيانات طال نظام التعليم الإلكتروني التابع لمعهد تابع لوزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وكشفت الوزارة، أنها تلقت إخطاراً في أوائل فبراير الماضي من جهة حكومية معنية، حول وجود اشتباه في وصول غير مصرح به إلى نظام التعليم الإلكتروني التابع للأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.

ولدى تلقي الإخطار، قامت الوزارة بإغلاق النظام، الذي لايزال متوقفاً عن العمل حتى الآن، فيما يجري حالياً تحقيق في الواقعة.

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية أنه من المفترض أن اختراق البيانات طال جميع منتسبي الوزارة، بمن فيهم المتقاعدون، مشيراً إلى أن النظام يحتوي على نحو 10 آلاف سجل من البيانات الشخصية.

ويُعتقد أن أحد القراصنة (هاكر)، المجهولي الهوية، تمكن من الوصول إلى الخادم (السيرفر) في فترة ما بين أبريل ومايو من العام الماضي، واستمر هذا الوصول حتى شهر فبراير الماضي.

ومن المعتقد أن الخادم المخترق كان يحتوي على مقاطع فيديو تعليمية ومعلومات عن المتدربين، تشمل أسماءهم وأسماء المستخدمين والمناصب وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المشفرة.

كما أن قائمة المتضررين قد تشمل كذلك مسؤولين من جهات حكومية أخرى ممن تم إيفادهم إلى البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج، نظراً لاستخدامهم النظام أحياناً.