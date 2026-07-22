أوكرانيا ينتظرها شتاء قاسٍ.. ودفاعاتها الجوية متهالكة

قال وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أمس، إن «نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وإن الشتاء سيكون قاسياً».

وأضاف كاميش، للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الحكومية: «سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعباً للغاية بالنسبة لأوكرانيا»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضح كاميش أن توقعاته تستند إلى حالة نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف أن «نظام الدفاع الجوي متهالك، والقدرة الإنتاجية غير متناسبة مع احتياجات الدفاع الجوي والصاروخي»، معرباً عن دعمه لنقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، وتحديداً الصواريخ، لتوريدها لاحقاً إلى أوكرانيا.