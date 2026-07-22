حرائق غابات «الأمازون» لأدنى مستوى في 2025

تراجعت حرائق الغابات في منطقة «الأمازون» البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025، بعدما بلغت ذروتها في العام 2024، وفق بيانات أصدرتها أمس شبكة «ماب بيوماس» لمراقبة البيئة.

وهذا النبأ، غير المسبوق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1985، سارٌّ للرئيس اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات التي يسعى فيها للفوز بولاية جديدة.

وواجهت أكبر غابة مطيرة في العالم وضعاً حرجاً عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15.8 مليون هكتار في ظل جفاف تاريخي فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سبباً في اندلاع غالبيتها العظمى.