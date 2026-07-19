حكومة بنما تستحوذ على مشروع لنقل النفط

باشرت حكومة بنما إجراءات لشراء حصة شريكها الأميركي البالغة 41% في مشروع «بتروترمينال» المشترك، بهدف الاستحواذ بشكل كامل على خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي تديره. وقالت الحكومة البنمية في بيان إنه مع إتمام الصفقة، ستصبح بنما مالكة لـ«بتروترمينال» بنسبة 100%، ما يعزز سيطرتها الوطنية على إحدى أهم البنى التحتية الاستراتيجية في البلاد، من دون أن تكشف قيمة الصفقة. وأضافت الحكومة أن عملية الاستحواذ ستُموّل «من إيرادات الشركة نفسها»، لافتة إلى أن «العملية قانونية ومشروعة تماماً».