الهند تطلق أول قطار محلي يعمل بالهيدروجين

أطلقت الهند أمس أول قطار يعمل بالهيدروجين ومُصنّع محلياً بالكامل، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في شبكة السكك الحديدية الضخمة بالبلاد.

ويتكون القطار من عربتي قيادة تعملان بالهيدروجين وثماني عربات ركاب، وسيعمل في ولاية «هاريانا» الشمالية.

وأوضح مسؤولو السكك الحديدية أن القطار يمكنه السير بسرعة تصل إلى 75 كيلومتراً في الساعة (47 ميلاً في الساعة)، وبمقدوره نقل ما يصل إلى نحو 2600 راكب كحد أقصى. ودشن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قطار «نامو جرين ريل» في محطة قطارات «جيند» بولاية «هاريانا» أمس.