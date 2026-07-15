الصين تطرد عضواً سابقاً في المكتب السياسي للحزب

أعلنت الصين طرد عضو المكتب السياسي السابق في الحزب الشيوعي الحاكم، ما شينج روي، من الحزب، بتُهم ارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم، من بينها الفساد، وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ السياسي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، خلصت إلى أن ما شينج روي، الذي شغل سابقاً منصب أمين الحزب في إقليم شينجيانج غربي البلاد، انتهك الانضباط السياسي بشكل جسيم، ويشتبه في تورطه بجرائم تتعلق بالفساد، بحسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ للأنباء.