الطاقة الشمسية أكبر مصدر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو

أظهر تحليل صادر عن «مركز إمبير لأبحاث الطاقة»، أمس، أن الطاقة الشمسية أصبحت أكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، خلال يونيو الماضي، حيث ولَّدت نحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد خلال الشهر.

وذكر المركز أن حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء في دول الاتحاد، خلال يونيو الماضي، ازدادت على حصة الطاقة النووية التي بلغت 21%، وحصة الغاز الطبيعي 15%، وطاقة الرياح 14%، والطاقة المائية 12%، والفحم 8%، وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بعد شهرَي مايو 2026، ويونيو 2025.

ويعكس هذا الرقم القياسي النمو السريع لمشروعات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الطاقة الشمسية تُمثّل 10% فقط من إنتاج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي، في يونيو 2021، كما سجلت ألمانيا مستوى قياسياً بالنسبة لحصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء فيها، خلال الشهرين الماضيين، حيث أنتجت 33% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مايو ثم 36% في يونيو، وفقاً لتقرير مركز إمبير، وأشار المركز إلى أن الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية تزامنت مع الزيادة النسبية للطلب على الكهرباء.