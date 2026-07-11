وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لإنتاج روسيا النفطي

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إنها خفضت ​توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط، بسبب هجمات أوكرانية على البنية ‌التحتية للطاقة ​هناك.

وزادت أوكرانيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، من وتيرة هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة، من بينها مصافي نفط، في مسعى لكبح جهود موسكو الحربية. وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في توقعاتها الشهرية «استمرار الهجمات على مصاف ومرافق تخزين وبنى تحتية للنقل يدعم التوقعات بإنتاج ⁠أضعف، وبناء عليه خفضنا توقعاتنا للإمدادات الروسية خلال العامين الجاري والمقبل 85 ألف برميل يومياً و150 ألف برميل يومياً على الترتيب، لتبلغ في المتوسط 8.8 ملايين برميل يومياً خلال فترة التوقعات».