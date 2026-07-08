نقص المواد الخام يتفاقم في الصناعة الألمانية

تتواصل معاناة قطاع الصناعة في ألمانيا من نقص المواد الخام، حيث أفادت 17.2% من الشركات بوجود اختناقات في الإمدادات، خلال يونيو الماضي، بحسب استطلاع أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونخ، وبحسب النتائج، يُمثّل ذلك زيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية مقارنة بمايو الماضي، علماً بأن النسبة كانت تبلغ 5.8% فقط في يناير الماضي.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: «رغم أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً مجدداً أمام الملاحة، فإن آثار الاضطرابات لاتزال مستمرة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود سلاسل التوريد الدولية إلى وضعها الطبيعي بالكامل».