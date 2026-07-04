وزير المالية الفرنسي يتعهد بالعمل لخفض عجز الموازنة

أكد وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكور، أنه سيسعى لتحسين الماليات العامة لبلاده، خلال موازنة العام المقبل، معرباً عن توقعاته أن يسمح البرلمان «على الأرجح» بتمرير مشروع الموازنة.

وقال ليسكور، في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبرغ»، إنه في حين أن الحكومة لاتزال تجري تقييماً لتأثير أزمة الطاقة مع وجود «قدر كبير من الغموض»، فإنه سيتم بذل كل الجهود «للوصول أو الاقتراب قدر المستطاع» من خفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي هذا العام، مضيفاً: «أريد 5%، وآمل أن نصل إلى هذه النسبة».

وتابع ليسكور: «أريد التأكد أننا سيكون لدينا العام المقبل موازنة تقل فيها نسبة العجز عن 5%، وهذا الأمر لايزال غير مؤكد، ويتعين أن نعمل على هذه الموازنة، وهذا هو العمل الذي سيجري القيام به خلال الصيف».

وذكر وزير المالية أنه يعتزم عرض مشروع الموازنة على البرلمان في سبتمبر المقبل، وقال إنه يتوقع أن توافق الجمعية الوطنية «على الأرجح» على مشروع موازنة عام 2027، بحيث يتم تمريرها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل. وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبة لتمرير خططها المالية في البرلمان المنقسم منذ أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة قبل عامين، مع تغيير رئيسين للوزراء منذ ذلك الحين.