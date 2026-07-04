زيادة وفيات موجة الحر في ألمانيا وفرنسا وهولندا

تواصل موجة الحر الشديدة حصد الأرواح في أوروبا، مع تسجيل ارتفاع في الوفيات المرتبطة بالحر والغرق في عدد من الدول. ففي ألمانيا، أعلن معهد «روبرت كوخ» تسجيل أكثر من 800 وفاة مرتبطة بالحر منذ بداية العام حتى 21 يونيو الماضي.

وفي فرنسا، أفادت وزيرة الرياضة والشباب، مارينا فيراري، بارتفاع وفيات الغرق إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 يونيو، في ظل موجة الحر.

أما في هولندا، فأعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو 480 وفاة إضافية خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو، بالتزامن مع درجات حرارة قياسية قاربت 40 درجة مئوية.