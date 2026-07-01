تايلاند تدرس الاستثمار في مشروعات غاز أميركية

تدرس تايلاند إمكانية الاستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، نقلاً عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز أمنها الطاقوي، كونها من الدول المستوردة للوقود.

وأفادت المصادر بأن شركة النفط والغاز الحكومية التايلاندية تجري محادثات مع مطوري المشروعات، بشأن الحصول على حصص في الأسهم وإمدادات طويلة الأجل، بما في ذلك محادثات مع شركة «وودسايد إنرجي جروب ليمتد»، حول منشأة الغاز المسال التابعة لها في ولاية لويزيانا الأميركية، مشيرة إلى أن المحادثات لاتزال في مراحلها الأولى.