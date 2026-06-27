مطار هيثرو يخفض توقعات المسافرين والأرباح

خفض مطار هيثرو ​في بريطانيا، أمس، توقعاته لحركة المسافرين ‌خلال عام ​2026، محذراً من احتمال تراجع الأرباح هذا العام، وذلك في ظل حالة الضبابية المحيطة بالطلب العالمي على السفر والضغوط الناجمة عن حرب إيران.

وقال إن الحرب كان لها تأثير كبير في قطاع الطيران العالمي، نظراً لموقع الشرق الأوسط عند تقاطع طرق ‌بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما ألحق ضرراً بمطارات كبرى تعتمد بدرجة كبيرة ‌على رحلات الربط (الترانزيت) للمسارات طويلة المدى.

وأضاف مطار هيثرو في بيان: «يعكس ذلك المخاطر المتمثلة في أن استمرار التقلبات بالشرق الأوسط قد يضغط ‌على أحجام حركة السفر بشكل أوسع، مع امتداد التأثيرات ​إلى ما يتجاوز المنطقة لتطال الطلب العالمي على السفر خلال ما تبقى من العام».

وبات ‌«هيثرو» يتوقع الآن استقبال ما ‌بين 80.1 ‌و84.5 مليون مسافر في عام 2026، بانخفاض 1.1% على ​أساس سنوي، ‌مقارنة بتوقعاته السابقة ​البالغة نحو 85 مليون مسافر.

وتتوقع شركة مطار هيثرو أيضاً تراجع الأرباح الأساسية المعدلة بنحو 147 مليون ​جنيه إسترليني (194.03 مليون دولار) مقارنة بعام 2025، وبنحو 60 مليون جنيه إسترليني مقارنة بتوقعاتها في ديسمبر الماضي، مدفوعة بضعف توقعات حركة المسافرين وارتفاع تكاليف العمالة.