اقتراح لتشديد إجراءات دخول الأوكرانيين إلى أوروبا

اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد قواعد دخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للرجال الأوكرانيين الهاربين من الحرب الروسية، الذين لا يحملون تصاريح مغادرة من السلطات الأوكرانية.

وقال مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، للصحافيين أمس، إن «الاقتراح ينص على أنه لا يتعين منح الحماية المؤقتة للأشخاص الوافدين حديثاً، الذين لا يتم السماح لهم بمغادرة أوكرانيا، بسبب التزاماتهم العسكرية بموجب القانون الأوكراني».

وأضاف برونر: «هذا ما طلبته أوكرانيا منا»، مشيراً إلى أن الخطط «تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الدفاعية المتطورة من قبل أوكرانيا».