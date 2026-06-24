الصين تطلق قمراً اصطناعياً للاختبارات التكنولوجية

أطلقت الصين، أمس، قمراً اصطناعياً جديداً مخصصاً للاختبارات التكنولوجية المتطورة، والتحقق من الجيل المقبل من خدمات الاتصالات القمرية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي، الذي وصل إلى مداره المحدد بنجاح، على متن نسخة معدلة من صاروخ حامل من طراز «لونغ مارش-7»، من موقع «ونتشانغ» لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة هاينان جنوب الصين، ويستخدم القمر الجديد، بشكل رئيس، في خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبث التلفزيوني والإذاعي ونقل البيانات، إضافة إلى إجراء اختبارات التحقق من التكنولوجيا ذات الصلة، ويمثل هذا الإطلاق المهمة «رقم 653» لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونغ مارش».