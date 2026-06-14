الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات عضوية أوكرانيا ومولدوفا

يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا، غداً، بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها. وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، أول من أمس، أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية.

وبدأ الاتحاد الأوروبي رسمياً مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024، ولكن تعطل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف باستخدام المجر حق النقض (الفيتو). ولم يتغير الوضع إلا بعد الهزيمة الانتخابية التي تكبدها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان في أبريل، وحينها بدأت العملية في التقدم مجدداً.