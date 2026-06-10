الصادرات الصينية ترتفع رغم الضغوط

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الصادرات الصينية بنحو الخُمس، الشهر الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بصادرات مكونات الذكاء الاصطناعي والسيارات، ما ساعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة ضغوط حرب الشرق الأوسط.

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الشحنات إلى الخارج ارتفعت بنسبة 19.4% على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بصادرات الذكاء الاصطناعي والسيارات، متجاوزة توقعات بلغت 15% في استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرغ» أخيراً لآراء اقتصاديين.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 27.4% على أساس سنوي في مايو، متجاوزة تقديرات بلغت 26%.