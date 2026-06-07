إصابة ثانية بآفة تهدد الثروة الحيوانية في أميركا

أعلنت وزارة الزراعة الأميركية أنها رصدت حالة ثانية من آفة خطرة تصيب الماشية، إذ يمكن ليرقاتها الآكلة للحوم أن تتسبب في نفوق الأبقار. وذكرت الوزارة أن الإصابة الجديدة بما يُعرف بـ«ذبابة الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (NWS) رُصدت لدى عجل صغير في جنوب تكساس على بُعد 10 كيلومترات من موقع أول حالة أُعلن عنها الخميس الماضي.

وكان يُعتقد أن «ذبابة الدودة الحلزونية للعالم الجديد» قُضي عليها في الولايات المتحدة عام 1966، إلا أن ولاية فلوريدا شهدت تفشياً لها في 2016 أثر بشكل رئيس على الغزلان قبل القضاء عليها في العام التالي. ويمكن أن تصيب هذه الآفة أيضاً الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة وحتى البشر.