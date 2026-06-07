قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية تتصدر أجندة زيارة البابا إلى إسبانيا

وصل البابا لاوون الـ14، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية، في ظلّ ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وبدأت الزيارة باستقبال رسمي في القصر الملكي بمدريد، من الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، فيما يُتوقع أن يحضر اليوم الأحد نحو مليون شخص قداساً في وسط المدينة.

وخلال زيارته التي تستغرق سبعة أيام، سيلقي بابا الفاتيكان خطاباً أمام البرلمان الإسباني، وسيبارك البرج الجديد لكاتدرائية «ساغرادا فاميليا» في برشلونة التي باتت تُعدّ الآن أطول كنيسة في العالم. كما سيلتقي البابا بعض ضحايا الاعتداءات المنسوبة لرجال دين كاثوليك، وفق ما أعلن الفاتيكان، حيث يُقدّر عدد القاصرين الذين تعرّضوا لمثل هذه الاعتداءات في إسبانيا منذ عام 1940 بنحو 200 ألف قاصر، بحسب تقرير صادر عام 2023 عن ديوان المظالم الوطني الإسباني.

كما سيلتقي لاوون الـ14، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في جزر الكناري، بمهاجرين ومنظمات تساعدهم، وسينضم إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لتكريم آلاف المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حيث تُعدّ جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة سواحل غرب إفريقيا، نقطة الدخول الرئيسة للمهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا، بعد رحلات طويلة محفوفة بالمخاطر من إفريقيا.

وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 1172 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طول هذا الطريق في عام 2025، وهو رقم أدنى بقليل من ذلك المسجل في عام 2024 والذي بلغ 1215 شخصاً.

وعلى عكس العديد من حلفائها الأوروبيين، تتبنى إسبانيا في عهد سانشيز سياسة هجرة ليبرالية نسبياً، لكن حكومته تتعرض لضغوط من الحزب الشعبي وحزب «فوكس» اليميني المتطرف، ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد، والذي يلخص برنامجه بشعار يدعو إلى «الدفاع عن إسبانيا والأسرة والحياة».

يتعرض رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أيضاً لانتقادات حادة، بسبب فضائح فساد عدة تورط فيها مقربون منه، وقد أحرجت هذه الفضائح سانشيز الذي تولى السلطة عام 2018، متعهداً بتطهير السياسة الإسبانية، بعد أن تورط الحزب الشعبي في فضيحة فساد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة خلال الزيارة الإسبانية، رافائيل روبيو: «يصل البابا لاوون الـ14 إلى بلد منقسم، تحاول فيه أطراف مختلفة استغلال الزيارة»، مشيراً إلى أن «ضمان وصول رسالته إلى الجميع وإيصالها إلى كل فرد يمثل تحدياً كبيراً».

وعلى متن الطائرة البابوية، اعترف البابا لاوون الـ14 بأنه سيواجه منافسة قوية هذا الأسبوع في مدريد من شخصية بارزة أخرى، مشيراً إلى المطرب الشهير «باد باني»، من بورتوريكو، الذي سيُحيي حفلين غنائيين في العاصمة الإسبانية. وفي حديثه للصحافيين، أقرّ البابا بمدى جاذبية باد باني، مشيراً إلى تداول تقارير غير رسمية تتحدث عن صحوة روحية جديدة، خصوصاً بين فئة الشباب في إسبانيا. وقال البابا: «إذا وُضع الشباب أمام خيار لحضور حفل باد باني أم مقابلة البابا، أعتقد أن الكثيرين سيختارون باد باني، ولكنني على يقين من أن هناك عدداً لا بأس به سيأتي كذلك لرؤية البابا. وهذا وحده يعني الكثير، أليس كذلك؟».