اليابان تقترح إعادة بناء محطات طاقة نووية

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في اقتراح أمس، أن اليابان تحتاج إلى إعادة بناء ما بين اثنين وخمسة مفاعلات نووية قديمة، بحلول أربعينات القرن الجاري، وما يصل إلى 11 إلى 14 مفاعلاً، بحلول الخمسينات لضمان إمدادات طاقة مستقرة.

ويعكس الاقتراح، الذي جاء خلال اجتماع بشأن السياسة النووية، تحولاً نحو اعتماد أكبر على الطاقة الذرية للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليص واردات الوقود المكلفة، حسب صحيفة «جابان تايمز».

وقالت الوزارة، إن محطات الطاقة النووية الجديدة الـ14 سيكون لديها قدرة بنحو 16 غيغاواط.