الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً

ارتفع معدل الفقر في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، وفقاً لتقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية.

وجاء في التقرير أن هذه النسبة ارتفعت من عام 2024 إلى عام 2025، بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 16.1% من السكان.

وأشار التقرير إلى أن «13.3 مليون شخص ألماني في حالة فقر، إذا ما اقتصر النظر على الفقر النسبي المرتبط بالدخل».

ووفقاً لتعريف الاتحاد الأوروبي، يصنف هؤلاء الأشخاص رسمياً على أنهم معرضون لخطر الفقر، إلا أن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، شدد الآن على تسجيل «رقم قياسي محزن» للفقر.