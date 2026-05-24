الهند ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 8 أيام

رفعت شركات تكرير النفط المملوكة للدولة في الهند، أمس، أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة منذ أكثر من أسبوع، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص خسائر الشركات الناجمة عن البيع بأسعار مخفضة، والحد من القفزة الكبيرة في الطلب على الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت الوكالة إن البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة النفط الهندية (أكبر موزع للوقود في البلاد)، أظهرت أن سعر البنزين في العاصمة نيودلهي ارتفع إلى 99.51 روبية (1.04 دولار) للتر، بينما بلغ سعر الديزل 92.49 روبية للتر، بزيادة تقارب 1% أو أقل من روبية واحدة لكل منهما.

وتختلف الأسعار في الولايات الهندية بسبب فروق الضرائب المحلية، كما قامت شركتا «بهارات بتروليوم» و«هندوستان بتروليوم» الأصغر حجماً، برفع الأسعار بالنسبة نفسها. وبهذا ترتفع الزيادات التراكمية للديزل إلى 5.5% وللبنزين إلى 5% خلال أسبوع واحد فقط.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت شركة «إندرابراستا غاز» رفع أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بنسبة 1% في جميع مناطق عملها، حسبما أفاد متحدث باسم الشركة.

وتعاني الهند، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد أن أصبح الممر المائي الحيوي شبه مغلق منذ اندلاع الحرب في إيران في فبراير الماضي.