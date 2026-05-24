«إيبولا» يعزل منتخب الكونغو 21 يوماً قبل المشاركة بكأس العالم

أكد البيت الأبيض أن منتخب الكونغو سيضطر لعزل نفسه في «فقاعة» لمدة 21 يوماً، لتجنب الإصابة بفيروس «إيبولا»، وذلك في حال رغبته في دخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر.

وقال رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جولياني، لشبكة «إي إس بي إن»: «لقد أوضحنا الأمر تماماً للكونغو: يجب عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوماً، قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو».

وللوفاء بهذا الموعد النهائي، كان على الفريق الذي يتدرب حالياً في بلجيكا أن يبدأ عزله، أول من أمس الجمعة.

وأضاف جولياني: «إذا انضم لاعبون آخرون إلى المنتخب فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق».

وحذّر قائلاً: «إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم».

وأكد جولياني في بيان لوكالة «فرانس برس» أن البيت الأبيض يشجّع الفريق على حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس، والحفاظ على سلامة (فقاعته الصحية)، لضمان مشاركته في البطولة.

وتلعب الكونغو الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية تكساس في المجموعة 11، وستواجه البرتغال في 17 يونيو في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 يونيو في غوادالاخارا بالمكسيك، وأخيراً أوزبكستان بعد أربعة أيام في أتلانتا.

ولمواجهة هذا التفشي الجديد، شددت واشنطن إجراءات الرقابة الصحية على حدودها، ومنعت دخول الرعايا الأجانب الذين سافروا إلى أوغندا أو الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الـ21 يوماً الماضية.

ورغم ذلك، صرّح مسؤول أميركي لـ«فرانس برس» بأن المنتخب الكونغولي موجود في أوروبا، وبالتالي قد لا تنطبق عليه معايير الرفض.

ومنذ الخميس الماضي، يُلزَم جميع المسافرين الذين زاروا أخيراً دولاً متأثرة بفيروس «إيبولا» أو تقع بالقرب منها، بالوصول إلى مطار «واشنطن - دالاس» الدولي للخضوع لفحص طبي مُشدد، وينطبق هذا الإجراء على الأميركيين والمقيمين الدائمين على حد سواء.

وأشار المسؤول عن إدارة ملف «إيبولا» في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحية العامة الرائدة في الولايات المتحدة، ساتيش بيلاي، إلى أن «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تعمل على مستوى الحكومة الفيدرالية، ومع الشركاء الدوليين لضمان إقامة بطولة كأس عالم آمنة وصحيّة للرياضيين والزوار، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذاراً صحياً دولياً، استجابة لتفشي فيروس «إيبولا» للمرة الـ17 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعتبر المنظمة خطر الوباء «مرتفعاً جداً» على المستوى الوطني.

ويُسبب «إيبولا» حمى نزفية شديدة العدوى، كما تسبب الفيروس القاتل في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الـ50 عاماً الماضية.