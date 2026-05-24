النمسا تدعو إلى تحديث تفسير اتفاقية حقوق الإنسان

دعا رئيس وزراء النمسا، المستشار كريستيان شتوكر، إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وصياغة «تفسير معاصر» لها بما يتيح ترحيل المهاجرين المخالفين الذين لا يحق لهم الإقامة، والمدانين بارتكاب جرائم.

وعبّر شتوكر عن ارتياحه لتوسع تحالف الدول الداعي إلى مراجعة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا التوجه أصبح يحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. ودلل المستشار النمساوي على تغير مواقف الدول، بصدور إعلان مشترك عن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، يؤكد ضرورة اعتماد تفسير أصيل ومعاصر للاتفاقية، بعد مرور 70 عاماً على إقرارها.