«تسلا» و«سامسونغ» توقّعان صفقة رقائق بـ 16.5 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات، إيلون ماسك، إن «الشركة وقّعت صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار للحصول على رقائق من سامسونغ للإلكترونيات، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز نشاط التصنيع التعاقدي الخاسر التابع لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي»، وقفزت أسهم «سامسونغ» 6.8% مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر بعد هذا النبأ، كما ارتفعت أسهم «تسلا» 1.9% في تعاملات ما قبل فتح السوق في الولايات المتحدة.

وقال ماسك إن «مصنع سامسونغ الجديد للرقائق في مدينة تيلور بولاية تكساس سيصنع الجيل التالي من رقاقة (إيه.آي 6) لـ(تسلا)، ما قد ينعش المشروع الذي واجه تأخيرات طويلة الأجل وسط صعوبات تواجهها (سامسونغ) في جذب العملاء المهمين والاحتفاظ بهم».

وكتب ماسك في منشور على منصة «إكس» أمس: «وافقت (سامسونغ) على السماح لـ(تسلا) بالمساعدة في تعظيم كفاءة التصنيع، وهذه نقطة مهمة إذ سأسير بنفسي لتسريع وتيرة التقدم».

وأضاف في منشور آخر «رقم 16.5 مليار دولار هو الحد الأدنى فقط، ومن المرجح أن يكون الإنتاج الفعلي أعلى من ذلك مرات عدة»، ولم يتم الكشف عن أي جدول زمني لإنتاج الرقاقة «إيه.آي 6» إلا أن ماسك قال سابقاً إنه سيتم إنتاج الجيل التالي من رقائق «إيه.آي 5» في نهاية عام 2026، ما يشير إلى أن رقاقة «إيه.آي 6» ستتبعها، وذكر ماسك أن «سامسونغ» تصنع حالياً رقائق «إيه.آي 4» لـ«تسلا» التي تشغل نظام مساعدة القيادة الذاتية بالكامل.