اكتشاف نفطي كبير في بولندا

أعلنت شركة «سنترال يوروبيان بتروليوم» الكندية اكتشافاً نفطياً كبيراً قبالة الساحل البولندي على بحر البلطيق، وتُقدر احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي القابلة للاستخراج بنحو 200 مليون برميل مكافئ نفط.

وقالت الشركة إن حقل النفط البحري «وولين إيست» يقع على بعد ستة كيلومترات من مدينة «شفينوأويشتشه» على الحدود مع ألمانيا، وأشارت إلى أن «وولين إيست» يُعدّ أكبر حقل تقليدي للهيدروكربونات يتم اكتشافه في بولندا، وأحد أكبر الاكتشافات النفطية التقليدية في أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ استخراج النفط خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ويمكن أن يغطي الحقل بين 4 و5% من الطلب السنوي على النفط في بولندا لسنوات عدة.