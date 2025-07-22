السعودية تعزز إنجازاتها في فصل «التوائم السيامية»

يُعدّ نجاح عملية فصل التوأم السيامي السعودي (لارا) و(يارا)، الخميس الماضي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بالحرس الوطني في الرياض، (العملية رقم 16 للتوائم السعوديين الذين تم فصلهم)، إنجازاً طبياً إنسانياً يُضاف إلى سجل المملكة، إذ أجرى البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية 61 عملية فصل لتوائم سيامية من 21 دولة بنجاح، وذلك منذ انطلاق البرنامج قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وكشف الموقع الرسمي للبرنامج، أنه تمت مراجعة 146 حالة طبية لتوائم سيامية قادمين من 27 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الخبرات الطبية السعودية، خصوصاً في جراحة فصل التوائم السيامية (التوائم الملتصقة).

وتُعدّ المدينة المركز الرئيس لتنفيذ العمليات، بقيادة فريق طبي متمرّس بإشراف مباشر من الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتواصل المملكة تقديم هذه الخدمات الإنسانية مجاناً، في بادرة تؤكد التزامها بالدور الإنساني العالمي، وحرصها على إنقاذ الأرواح من دون النظر إلى الجنسية أو أي اعتبارات سياسية أو تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين، مع تسجيل نسب تعافٍ مرتفعة، ما رسّخ مكانة السعودية مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا النوع من الجراحات الدقيقة. عن صحيفة «عكاظ»