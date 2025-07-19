روسيا: اكتسبنا مناعة شديدة ضد العقوبات الغربية 

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس، إن روسيا اكتسبت مناعة شديدة ضد العقوبات الغربية وتكيفت معها، وذلك تعليقاً على حزمة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

وتوصل الاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.

ووصف بيسكوف العقوبات بأنها غير قانونية، وقال إن كل قيد جديد سيكون له عواقب سلبية على الدول التي تدعمه.