«أوبك بلس» تزيد إنتاجها بـ 548 ألف برميل يومياً في أغسطس

اتفقت مجموعة «أوبك بلس»، أمس، على زيادة إنتاج النفط 548 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس المقبل، في تسريع لوتيرة زيادة الإنتاج في أول اجتماع لها منذ أن قفزت أسعار النفط ثم تراجعت في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران.

وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق، لكنها سلكت اتجاهاً مغايراً هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.

ومن المقرر أن تأتي الزيادات من ثماني دول أعضاء في «أوبك بلس». وبدأت الدول الثماني إلغاء أحدث شريحة لخفض الإنتاج، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً منذ أبريل.

وتمثل الزيادات في أغسطس قفزة من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يومياً، وافقت عليها لشهور مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل يومياً في أبريل.

وأشارت «أوبك بلس» إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، ومتانة أساسيات السوق، ومنها انخفاض مخزونات النفط، كأسباب لضخ المزيد من النفط.

وجاء تسريع الوتيرة بعد ضخ بعض أعضاء «أوبك بلس»، مثل كازاخستان والعراق، كميات نفط تجاوزت حصصهم المقررة، ما أثار غضب الأعضاء الآخرين الملتزمين بالتخفيضات.

وعاد إنتاج كازاخستان إلى النمو الشهر الماضي، ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقالت مصادر إن «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تتطلع إلى توسيع حصتها في السوق، على خلفية زيادة الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة.

ومع زيادات أغسطس تكون «أوبك بلس» قد ضخت 1.918 مليون برميل يومياً منذ أبريل، ما يبقي 280 ألف برميل يومياً فقط من الخفض البالغ 2.2 مليون برميل يومياً.

ولاتزال «أوبك بلس» تطبّق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يومياً. ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس» اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس المقبل.