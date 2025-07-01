الدنمارك تعتزم إصدار تشريع لمحاربة «التزييف العميق» بالذكاء الاصطناعي

تخطط الدنمارك لمعالجة قضية التزييف الذي يتم عن طريق الذكاء الاصطناعي، من خلال منح المواطنين حقوق الملكية المتعلقة بأشكالهم وأصواتهم.

وقال وزير الثقافة الدنماركي، جاكوب إنغل شميدت، لمحطة «سي إن إن» يوم الجمعة الماضي، إن «القانون المقترح والذي يقضي بأن أي شخص يرى أنه تم استخدام سماته لصنع التزييف العميق، سيكون له الحق في مطالبة المنصات التي تستضيف المحتوى بحذفه».

ويعتقد إنغل شميدت أن «هذه التقنية تفوقت على التشريعات»، وأن القانون المقترح سيساعد على حماية الفنانين، والشخصيات العامة، والناس العاديين من سرقة الهوية الرقمية، والتي قال عنها إنها أصبحت ممكنة الآن ببضع نقرات فقط، بفضل قوة الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «أعتقد أننا يجب ألا نقبل بوضع يتم فيه الإساءة للبشر، إن أمكن، ومن خلال آلة نسخ رقمية ولأغراض متنوعة».

واستشهد بمثال الفنانين الموسيقيين الذين اكتشفوا أغاني على الإنترنت، يدعي آخرون أنها خاصة بهم، لكنها في الواقع معدلة باستخدام نسخ من أصواتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومن هذه الأمثلة تلك الحالة التي تتعلق بالمغنية الكندية سيلين ديون، التي حذرت في مارس الماضي أنصارها من المحتويات التي يتم إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي والتي تشبه صوتها وصورتها، والتي كانت تنتشر على شبكة الإنترنت.

وفي أبريل 2024، وقع نحو 200 فنان، من ضمنهم المغنية الأميركية بيلي إيليش، والممثل الأميركي دون بون جوفي، والمغنية الأميركية كاتي بيري، والمغنية الأميركية ميراندا لامبيرت، على رسالة مفتوحة ينتقدون فيها التهديدات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي لصناعة الموسيقى.

ويقول إنغل شميدت، إنه حصل على دعم من مختلف الأحزاب لمشروع القانون، ويعتقد أنه سيتم إقراره الخريف المقبل.

وبعد أن يتم إصدار هذا التشريع، يعتقد إنغل شميدت أن الخطوة التالية اللازمة هي إصدار مزيد من التشريعات التي تفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لطلبات إزالة المحتوى الذي يظهر فيه تزييف عميق ناتج عن الذكاء الاصطناعي.

ويضيف: «نحن ندافع عن حرية التعبير، ونرغب في أن يتم سماع صوت الجميع، لكننا نؤمن أيضاً بحق البشر في الموافقة أو الرفض لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أشباه لهم».

وعندما سئل شميدت عمّا إذا كان قد ناقش هذا التشريع المقترح مع شركات التقنية أجاب: «لا لم أفعل ذلك إلى الآن، وأتطلع للقيام بذلك لاحقاً. وأعتقد أنه لمصلحة هذه الشركات جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لمصلحة الإنسانية، وليس ضدها، وليس ضد الفنانين والشخصيات المشهورة، والناس العاديين».

من جانبها، قالت أستاذة التقنية والمجتمع في جامعة «لايسيستر» ببريطانيا، البروفيسورة، أثينا كاراتزوجياني، لمحطة «سي إن إن»، إن «الاقتراح الدنماركي هو واحد من مئات المبادرات السياسية حول العالم والتي تتطلع إلى تقليص الأضرار المحتملة الملازمة لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي».

وأضافت: «ربما سيكون للتزييف العميق تأثير فردي واجتماعي، لأنه يمكن أن يضر بالحقوق الفردية، وأن يكون له آثار اجتماعية وسياسية، لأنها تقوض القيم الأساسية للديمقراطية مثل المساواة والشفافية» عن «سي إن إن»