حرائق واسعة تجتاح جزيرة خيوس اليونانية

تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق واسعة اندلعت في جزيرة خيوس، شرق البلاد، حيث تم نشر 11 طائرة ومروحية للمساعدة على احتواء النيران، بحسب السلطات المحلية. وأفادت الإذاعة اليونانية العامة بأنه تم إخلاء 16 قرية ومخيماً كبيراً لاستقبال المهاجرين بسبب كثافة الدخان، فيما أعلنت وزارة الهجرة نقل 629 لاجئاً إلى صالة رياضية بشكل مؤقت، وأوضح المركز الوطني للأرصاد في اليونان أن الدخان كان كثيفاً لدرجة ظهوره في صور الأقمار الاصطناعية، فيما أشارت فرق الإطفاء إلى أن الرياح القوية تُسهم في اتساع رقعة الحريق، وتشتبه السلطات في أن الحريق متعمد، وتحقق الشرطة وخبراء الإطفاء في تقارير عن اندلاعه في ثلاثة مواقع متقاربة خلال وقت قصير.