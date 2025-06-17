مقاول يكتشف مقابر بيزنطية عمرها 1500 عام شمال سورية

عُثر في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال سورية، أخيراً، على مجمع مقابر بيزنطي تحت الأرض، يُعتقد أن عمره يتجاوز 1500 عام، في اكتشاف أثري يعد من أبرز ما شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث يرى البعض في هذه الآثار بارقة أمل لانتعاش السياحة بعد الحرب.

جاء هذا الاكتشاف عندما كان أحد المقاولين يعمل على إزالة أنقاض منزل مدمر، ليفاجأ بوجود فتحتين تؤديان إلى غرفتَي دفن حجريتين تحت أحد المباني المبنية من الطوب.

وعلى الفور تم إبلاغ مديرية الآثار، التي أرسلت فريقاً متخصصاً لتأمين الموقع ومعاينته ميدانياً.

وضمت كل غرفة ستة قبور حجرية مزينة بنقوش واضحة، أبرزها علامة الصليب المحفور أعلى أحد الأعمدة، إلى جانب قطع فخارية وزجاجية تعود للعصر البيزنطي.

وقال مدير الآثار في إدلب، حسن الإسماعيل، إن وجود هذه الرموز والمقتنيات الأثرية يؤكد أن الموقع يعود إلى الحقبة البيزنطية، مضيفاً أن «هذا الاكتشاف يثري سجل إدلب الغني، التي تضم أكثر من 800 موقع أثري، بما في ذلك مدينة أثرية كاملة».

ومن المعرف أن العصر البيزنطي بدأ في القرن الرابع الميلادي، كامتداد للإمبراطورية الرومانية، واتخذت فيه المسيحية ديانة رسمية.

وتنتشر بقايا المدن البيزنطية، أو ما يُعرف بـ«المدن الميتة»، في شمال غرب سورية، حيث يمكن مشاهدة أطلال منازل وبازيليكيات ومقابر حجرية لاتزال صامدة رغم تعاقب القرون والحروب.

وتقع معرة النعمان، وهي ثانية أكبر مدن إدلب، على الطريق السريع بين حلب وحماة، ما يجعلها موقعاً استراتيجياً مهماً، وقد شهدت المدينة دماراً واسعاً خلال الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً وانتهت أخيراً بسقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي.

وأظهرت صور جوية حديثة أن كثيراً من المنازل لايزال قائماً، لكن بأسقف مدمرة، فيما بدأ السكان بالعودة تدريجياً لإعادة إعمار منازلهم. وقال أحد السكان، غيث شيخ دياب، إن البعض كانوا يُخفون المعالم الأثرية تحت أنقاض بيوتهم خوفاً من مصادرتها، معرباً عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة بتعويض أصحاب الممتلكات وتعزيز جهود إعادة الإعمار.

وعلى الرغم من الضرر الكبير الذي طال المواقع الأثرية نتيجة الحرب، سواء بسبب القصف أو النهب، فإن هذا الاكتشاف الجديد يُنظر إليه كرمز للأمل، وقال أحد سكان المدينة، عبد جعفر: «في السابق كان السياح يأتون من كل مكان لزيارة هذه الآثار، إذا حافظنا عليها ورممناها فربما تعود السياحة وتنتعش المنطقة اقتصادياً». عن «إيه بي سي نيوز أستراليا»

• اكتشاف فتحتين تؤديان إلى غرفتَي دفن حجريتين تحت أحد المباني المبنية من الطوب.