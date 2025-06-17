«لوبورجيه للطيران» ينطلق بعد أيام من كارثة الطائرة الهندية المنكوبة

انطلق، أمس، معرض «لوبورجيه للطيران»، أقدم وأكبر ملتقى في مجال الطيران بالعالم قرب باريس، مع تركيزه بشكل كبير على مجالَي الفضاء والدفاع، فيما تخّيم على هذه النسخة الـ55 من المعرض كارثة تحطم طائرة «بوينغ 787» تابعة للخطوط الجوية الهندية.

وألغى الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» الأميركية، كيلي أورتبرغ، يوم الجمعة الماضي، مشاركته في المعرض، غداة حادث تحطم إحدى طائرات الشركة في الهند، بعدما كان حضوره منتظراً للحديث عن تعافي «بوينغ».

وبسبب هذه الكارثة التي أودت بحياة 279 شخصاً، أُلغي عدد من الفعاليات التي كانت مقررة ضمن المعرض، بينها المؤتمر الصحافي الذي درجت «بوينغ» على عقده قبل الافتتاح الرسمي للمعرض، إضافة إلى مؤتمر لشركة «سي إف إم» المصنّعة للمحركات والتي تشكل مشروعاً مشتركاً بين شركة «سافران» الفرنسية وشركة «جنرال إلكتريك» الأميركية وتزود محركاتها معظم الطائرات الأكثر مبيعاً لدى «بوينغ» و«إيرباص».

وقالت ناطقة باسم شركة «إيرباص» الأوروبية: «سنركز على دعم عملائنا بدلاً من الإعلان عن طلبيات خلال هذا المعرض»، الذي يشهد عادة منافسة في الإعلانات مع «إيرباص». وذكر أحد الأطراف الرئيسين في هذا القطاع لوكالة «فرانس برس»: «نشعر جميعاً بالحزن» بعد هذه الكارثة.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، غيّوم فوري، الجمعة الماضية، باسم شركته، تعازيه في ضحايا حادثة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية وعائلاتهم.