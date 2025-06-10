والد ماسك: إيلون ارتكب خطأ «تحت الضغط».. والغلبة ستكون لترامب

قال إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، لوسائل إعلام روسية في موسكو إن الخلاف بين نجله، الرجل الأكثر ثراء في العالم، وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط، لافتاً إلى أن إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب.

وبدأ ماسك وترامب تبادل الانتقادات الحادة، الأسبوع الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه «قبيح ومقزز».

وقال إيرول ماسك لصحيفة «إزفستيا» خلال زيارة للعاصمة الروسية: «كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طوال خمسة أشهر، لنمنحهما استراحة، إنهما منهكان ومجهدان للغاية، لذا يمكن أن نتوقع شيئاً كهذا»، وأضاف: «الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب، لذا كما تعلمون أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ، لكنه متعب ومتوتر».

وأشار إيرول ماسك أيضاً إلى أن الخلاف «مجرد شيء صغير وسينتهي غداً».

ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض ولا من ماسك خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، السبت الماضي، إن العلاقات مع ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية انتهت، وتوعد بـ«عواقب وخيمة» إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لمصلحة قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.