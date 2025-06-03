بريطانيا: لا يمكننا تجاهل التهديد الروسي

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، أن بريطانيا لا تستطيع تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا، وذلك قبل نشر مراجعة دفاعية استراتيجية من المتوقع أن تدعو إلى جاهزية أكبر لخوض حرب حديثة.

وعند سؤاله عما إذا كانت بريطانيا ستضطر إلى إرسال قوات للمشاركة في صراع أوروبي مستقبلي، قال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «لا يمكننا تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا.. لقد رأينا ما حدث في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات».

وكان ستارمر أعلن، أخيراً، أن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للقتال، والفوز في حرب ضد الدول التي تمتلك قوى عسكرية متقدمة.