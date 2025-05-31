محلل عسكري: أوروبا بحاجة إلى منظومة «قبة ذهبية»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أخيراً، إطلاق مشروع «القبة الذهبية لأميركا» مع الهدف المعلن، وهو القضاء على التهديد الصاروخي لأراضي الولايات المتحدة. وبينما يعد هذا الطموح رمزاً لأسلوب ترامب الذي يتسم بهوس العظمة، فإنه يؤكد حقيقة صعبة، وهي أن نُظم الدفاع الجوي والصاروخي الغربية متأخرة بشكل خطر عن القدرات الهجومية الناشئة والقوية على نحو متزايد للخصوم غير الغربيين، بحسب المحلل العسكري السلوفاكي، توماش ناجي، الذي أكد أن أوروبا بحاجة إلى منظومة «قبة ذهبية» خاصة بها.

وقال ناجي، وهو باحث أول في الدفاع النووي والفضائي والصاروخي في مركز «غلوبسيك»، وهو مركز أبحاث عالمي، إن الاتجاه واضح من خلال التقدّم الصاروخي «الفرط صوتي» لروسيا والصين، والتقدم المتواصل لكوريا الشمالية في الصواريخ الباليستية، وبرنامج إيران النووي الذي من شأنه أن يضعها على عتبة قوة نووية، وحتى عمليات التطوير في باكستان التي لم يتم الإعلان عنها.

وأضاف ناجي في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، أن الدول الغربية تفتقر إلى النظم الدفاعية لحماية نفسها، والقدرات الهجومية المكافئة لردع أعداء محتملين.

وأوضح أنه في حال واجهت أوروبا صراعاً واسع النطاق مع روسيا، فإن التهديدات الصاروخية ستكون خطرة، إن لم تكن أكثر خطورة، نظراً لقدرة روسيا المحدودة على الدفع بقوات برية تقليدية إلى عمق أراضي العدو، مشيراً إلى أنه في مثل هذا السيناريو، فإن من المرجح أن روسيا ستعتمد على نحو أكثر على الهجمات الصاروخية عن بُعد.

ووفقاً لناجي، فإن الدفاع الصاروخي لايزال مهملاً في سياسة أوروبا الدفاعية، حيث تم إهماله على نحو أكثر من القدرات المهمة الأخرى، مثل إنتاج ذخيرة المدفعية والحرب الإلكترونية والطائرات المسيّـرة، وامتلاك القوة الجوية الاستراتيجية، وكانت النتيجة فجوة كبيرة في قدرة أوروبا على الدفاع عن أجوائها.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية، لا تمتلك اليوم إلا جزءاً ضئيلاً من نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، الذي يعدّ ضرورياً لردع روسيا بشكل موثوق به، أو للدفاع عن نفسها في حال فشل الردع.

وشدد ناجي على أنه يتعين على أوروبا التحرك على نحو عاجل، وأن تكون لديها استراتيجية، لافتاً إلى أن هذا يعني تسريع وتيرة المشتريات والتعاون مع حلفاء غير أوروبيين، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وكوريا الجنوبية، لضمان مشاركة واسعة عبر الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك الدول التي لديها جيوش أصغر، وتنويع المنصات الصاروخية في كل المجالات.