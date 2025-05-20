زراعات «جرش» الصيفية في أسوأ حالاتها

شهدت مساحة الزراعات الصيفية، العام الجاري، في محافظة «جرش» الأردنية، تراجعاً بنسبة تتجاوز 60%، وفق ما يؤكد مزارعون، بسبب تراجع كميات المياه في العيون والينابيع، وقيام بعض المواطنين المجاورين للعيون والينابيع بسحب المياه إلى منازلهم لتعويض النقص في مياه الشرب، واستثمارها في تحسين ظروفهم الاقتصادية من خلال بيع المياه بوساطة الصهاريج، فضلاً عن تأثير تداعيات التغيرات المناخية وانخفاض هطول الأمطار وتأخرها، ما تسبب كذلك في تراجع كميات المياه الجوفية وضعف التزويد في مشاريع الحصاد المائي.

وتعتمد مئات العائلات ومشاريع تمكين المرأة على الزراعات الصيفية، في تغطية جزء من مستلزماتها وتغطية احتياجاتها، لاسيما أن مناخ محافظة جرش مناسب للعديد من الزراعات، منها الخضراوات والورقيات، فضلاً عن توفر حيازات من الأراضي وبمساحات مناسبة لهذه الزراعات، وهي تعتمد على المياه الجوفية في الزراعة ومياه العيون والينابيع الموزعة في مناطق مختلفة في جرش، إلا أن ضعف هطول الأمطار والتغيرات المناخية تسببا في تراجع هذه الكميات من المياه وتراجع الزراعات الصيفية المروية. عن «الغد» الأردنية