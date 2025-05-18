تايوان تغلق آخر مفاعلاتها النووية العاملة

بدأت تايوان أمس عملية إغلاق آخر مفاعلاتها النووية العاملة، ما يمثل تخلصها رسمياً من الطاقة الذرية. وقالت شركة الطاقة التايوانية «تايوان باور»، المملوكة للدولة، إن من المقرر إغلاق المفاعل رقم 2 بمحطة نانشان للطاقة النووية في جنوب تايوان، وقدرته 95 ميغاواط، بالكامل بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد انقضاء رخصته التشغيلية ومدتها 40 عاماً.

وتفي هذه الخطوة بتعهد رئيسي ضمن خطة الحكومة في مجال الطاقة لعام 2016. وكان القرار مدفوعاً بشكل كبير بكارثة الطاقة النووية في فوكوشيما باليابان.