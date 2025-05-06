شباب في سنغافورة يطورون تطبيقات للمسنين ومقدمي الرعاية

يُدرك مدير المنتجات في شركة صاعدة، جوشوا جاي، حالة الذعر والتوتر التي يواجهها الناس عند إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض خطير، وبعد أن تسببت سكتة دماغية خطيرة، أصابت جده البالغ من العمر 88 عاماً، في مشكلات صحية قبل نحو خمس سنوات، وجدت الأسرة نفسها في متاهة من مسؤوليات الرعاية غير المألوفة.

وقال جاي، البالغ من العمر 28 عاماً، إنه كان هناك الكثير مما يجب القيام به واكتشافه، وكانت المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية والإعانات متناثرة على مواقع إلكترونية مختلفة.

وإدراكاً لهذه الفجوة، أنشأ هو وأربعة من زملائه في الفريق، وهم متخصصون في التكنولوجيا، تطبيق «كير كومباس» المجاني لمساعدة مقدمي الرعاية لمرضى الخرف في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها.

وولدت الفكرة في عام 2024، خلال فعالية «البناء من أجل الخير»، التي نظمها فريق «منتجات الحكومة المفتوحة»، وهو فريق تقني في الحكومة يعنى بتطوير التكنولوجيا من أجل الصالح العام.

كان فريق «كير كومباس» واحداً من خمسة فرق فائزة في فعالية 2024، حيث منحت فرصة المشاركة في برنامج لتطوير حلولهم وتجربتها وإطلاقها، بتمويل قدره 20 ألف دولار مقدم من قبل مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة.

باستخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى معلومات حول خدمات الرعاية، ومزودي الخدمة، والإعانات، وأنظمة الدعم. ويُمكن للمستخدمين العثور على أقرب مركز يقدم رعاية نهارية لكبار السن بالقرب من منازلهم بإدخال رمزهم البريدي. وتعرض نتائج البحث على التطبيق قائمة الخدمات في كل مركز، ويمكن للمستخدمين نشر تقييماتهم له.

ويهدف «كير كومباس»، الذي طرِح في نوفمبر، إلى تخفيف العبء عن مقدمي الرعاية، وخاصة أولئك الذين بدأوا رحلتهم للتو، وخلال فعالية 2024، كان هناك تعاون بين المشاركين وخبراء متخصصين من مختلف الجهات الحكومية لمساعدة الفرق على فهم القضايا التي تسعى إلى حلها بشكل أفضل ومعالجتها.

واستشار فريق «كير كومباس» موظفين من وكالة الرعاية المتكاملة، ووكالات الخدمة الاجتماعية مثل جمعية «رعاية مرضى الخرف في سنغافورة»، والتقى الفريق بنحو 30 من مقدمي الرعاية الذين ساعدوا في تحسين التطبيق وتطويره.

من جهته، قال عضو في الفريق، إشيا تان، وهو مصمم غرافيك يبلغ من العمر 36 عاماً: «أكد المستخدمون أن تطبيقنا وفر عليهم الكثير من الوقت عند البحث عن المعلومات».

في سياق متصل، سيتم إصدار تطبيق آخر قريباً يسمى «هارت بيت» لمراقبة صحة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم. وهذا التطبيق، الذي سيتم إطلاقه في نهاية مايو أو بداية يونيو، هو من تصميم فريق آخر من المتخصصين التقنيين، وقد حصلوا على 5000 دولار من صندوق يدعم الفرق الراغبة في مواصلة السعي لإيجاد حلول للمصلحة العامة.

كل ما على كبار السن فعله هو تسجيل الدخول عبر تطبيق «هارت بيت» يومياً، لإبلاغ مقدم الرعاية بأنهم بخير، ويتم تنبيه مقدم الرعاية عبر رسالة «واتس أب» في حال عدم قيامه بذلك.

يُشير كبار السن أيضاً إلى ما إذا كانوا يشعرون بأنهم «بخير» أو «سعيدون» أو «حزينون» عند تسجيل الدخول، ويتم تنبيه مقدم الرعاية إذا ضغطوا على زر «حزين» لبضعة أيام متتالية. عن «ستريتس تايمز»