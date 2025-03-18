تحسن الاقتصاد الصيني منذ بداية العام

أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن الاقتصاد الصيني أظهر دلالات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان لايزال يمثل عائقاً أمام النمو، وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الصيني، بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4%، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9%.

وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه حذر من أن التحديات لاتزال قائمة في الداخل والخارج.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوماً بنسبة 20% على المنتجات الصينية، ما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.