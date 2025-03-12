توقيف الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي

أعلنت السلطات الفلبينية أن الشرطة أوقفت، أمس، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي (79 عاماً)، إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها ضد تجار المخدرات.

وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان: «تلقى (الإنتربول) في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية»، مشيرة إلى أن دوتيرتي «أصبح اعتباراً من الآن في قبضة السلطات».

وكان الرئيس السابق ندد، في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية.