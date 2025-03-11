فرنسا تعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن بلاده تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 200 مليون يورو، يتم تمويلها من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.

ووصف لوكورنو، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، في حديث لصحيفة «لا تريبيون ديمانش»، تعليق الولايات المتحدة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بأنه «ضربة قوية» لكييف، وقال: «هذا العام سنقوم بتعبئة حزمة مساعدات جديدة، بفضل الفوائد على الأصول الروسية المجمدة بقيمة 195 مليون يورو» لأوكرانيا.

وأشار إلى أن هذا يتيح تسليم أوكرانيا قذائف من عيار «155 ملم»، وذخائر لطائرات «ميراج 2000» التي تسلمتها من فرنسا.