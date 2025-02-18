كويتية.. الثانية عالمياً في الهندسة المدنية

حصلت طالبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، مريم مؤيد الرفاعي، على المركز الثاني عالمياً من الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، لتكون أول كويتية وخليجية تدخل قائمة أفضل 10 طلاب في مجال الهندسة المدنية على مستوى العالم.

واختارت الجمعية الأميركية الرفاعي في الحفل السنوي، الذي أُقيم أخيراً، لتشجيع طلبة الهندسة المدنية على تطوير أنفسهم والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.

وقالت الرفاعي، التي تخرجت في جامعة الكويت (2024-2025)، إن «الجمعية الأميركية أعلنت فتح باب الترشح لطلبة تخصص الهندسة المدنية من جميع جامعات العالم، عبر تقديم سيرة ذاتية فيها كل الإنجازات والأنشطة والإسهامات التي شارك فيها الطالب في مرحلته الجامعية سواء داخل أسوار الجامعة أو خارجها».

وأضافت أن «الجمعية طرحت أسئلة على المترشحين تساعدهم في التعرف إلى شخصية الطالب وتطلعاته ورؤيته، وبناء عليها يتم اختيار أفضل 10 مرشحين وإطلاق قائمة أفضل 10 طلبة هندسة مدنية على مستوى العالم كل عام»، منوهة بجهود الداعمين لها.