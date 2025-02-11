منظمة دولية تغلق مكتبها في العراق

أعلنت منظمة «وور تشايلد» الدولية، المعنية بدعم ورعاية الأطفال المتضررين من الحروب حول العالم، غلق مكتبها في العراق، بعد عقدين من الجهود ومواجهة التحديات في دعم أطفال العراق، وذلك منذ عام 2004 عقب الغزو الأميركي للبلد، مشيرة إلى إنجاز 47 مشروعاً في أنحاء العراق، مكرّسة لدعم ومساعدة أطفال متضررين، في مجال الصحة والتعليم والرعاية النفسية والتدريب.

وذكرت المنظمة أن الوضع أصبح أفضل الآن بعد دعم الجهود لتحقيق الاستقرار، وإيجاد مستقبل أفضل للأطفال.

وأوضحت «وور تشايلد» أنها بدأت العمل في العراق عام 2004 عبر أنشطتها في بغداد، وذلك استجابة لمتطلبات الأوضاع وتبعات الغزو الأميركي للبلد، وأضافت أنه على الرغم من الحرب الطويلة التي استمرت حتى عام 2011 وانسحاب القوات، فإنها بقيت في العراق لتلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الحرب، وتقديم الدعم والمساعدة للأطفال في سبيل تعافيهم.

ومع وجود مكاتب لها في أربيل والموصل وبغداد، فإن منظمة «وور تشايلد»، أسست لها وجوداً في البلد بتقديم خدمات في التربية والتعليم والحماية والرعاية النفسية، ودورات التدريب لأطفال وشباب متضررين ومَن يرعونهم من آباء وأمهات أيضاً. عن «المدى» العراقية