ياباني يتخلى عن عمله لتحقيق رغبة ابنته الراحلة بافتتاح «مقهى» للعائلة

ترك الياباني كوجي أغيويشي (57 عاماً) عمله كي يتعلم مهارة صنع المعجنات، وكل ما يتعلق بأمور صنع المأكولات، لافتتاح مقهى للعائلة، نزولاً عند رغبة ابنته الراحلة، وكذلك تعلم الفنون المتعلقة بأمور المقاهي والمطابخ، والخبز، في مدرسة خاصة بفنون الطبخ وصنع المعجنات والخبز في اليابان، كي يحقق حلم ابنته التي توفيت بمرض السرطان.

وأثر أغيويشي في كثير من الناس عبر الإنترنت، عن طريق التخلي عن عمله في الشركة التي عمل فيها 35 عاماً، بعد وفاة ابنته هونوكا، نتيجة سرطان المبيض عام 2022، وهي في سن 24 عاماً.

وإثر تشخيص هونوكا بمرض سرطان المبيض، تم إبلاغها بأن لديها ثلاثة أشهر لتعيشها فقط، ووعدها أغيويشي وزوجته ميشيو بأنهما سيفتتحان مقهى عائلياً معاً لتكريم روحها، وحقق الزوجان وعدهما بعد مرور 28 شهراً على موت ابنتهما.

ودرس أغيويشي كيفية صناعة الحلويات اليابانية في إحدى المدارس اليابانية المتخصصة في الطبخ والخبز والحلويات، في محافظة «ساغا» التي عاش بها في جنوب غرب اليابان.

وبعد عام من الدراسة تخرج في بداية عام 2024، بين مجموعة من الطلاب الشباب، وقام الزوجان بتعديل كراج منزلهما لإنشاء المقهى الذي سيعملان به، بعد أن بات الزوج متفرغاً للعمل فيها نظراً إلى أنه ترك عمله في الشركة.

وبعد أشهر عدة من التصميم الدقيق والتجديد، أطلق على هذا المقهى الصغير والجديد اسم «مقهى روست هونو»، وتم افتتاحه في ديسمبر، في يوم ميلاد الابنة الراحلة هونوكا.

وكان أغيويشي، المسؤول عن تحضير الطعام والمشروبات، في حين ترعى زوجته ميشيو الزبائن، وقالا إنهما ينويان تحديد مكان كي يأتي أصدقاء هونوكا إليه مجاناً، ويسترخيان فيه، وساعد العديد من أصدقائها على الترويج والدعاية للمقهى على مواقع التواصل الاجتماعي، كي يصبح معروفاً إلى أكبر قدر من الناس، ويزداد رواده، في بادرة مساعدة منهم للوالدين، وساعد آخرون في أعمال المقهى.

وقالت إحدى صديقاتها فترة المدرسة الابتدائية والثانوية، لتلفزيون محافظة «ساغا»، إنها تنوي زيارة المقهى باستمرار، وكأنه «منزلها الثاني»، كي تظل تتذكر صديقتها وترى صورتها التي وضعها والدا هونوكا على واجهة بارزة في المقهى، حتى يراها جميع من يدخلون المكان بسهولة.

وخلال حديثه عن هونوكا، قبل بضعة أيام، كان أغيويشي لايزال يذرف الدموع، عندما يذكرها ويتحدث عنها، لكنه قال: «لابد أنها باتت الآن سعيدة لأن حلمها قد تحقق بافتتاح هذا المقهى، خاصة أن صديقاتها يأتين لزيارة المكان باستمرار».

وأضاف أغيويشي: «إدارة هذا المقهى تجعلني أشعر كأن ثلاثتنا نعيش معاً، وندير هذا المقهى معاً».

من جانبها، قالت ميشيو، إنها ستعمل بجد لإدارة المقهى على نحو جيد، «وبناء عليه عندما يلتقي الثلاثة في الحياة الأخرى، ستقول لها ابنتها (لقد عملت بجد في إدارة المقهى يا أمي)».

وأدى مشهد عمل أسرة هونوكا وأصدقائهم في العمل معاً لتحقيق الرغبة الأخيرة للفتاة الراحلة، إلى جعل كثيرين يشعرون بالتأثر لدى معرفتهم مدى تعلق الزوجين بابنتهما الراحلة.

وفي عام 2016، تحدث سكان شنغهاي، عن (الأم يي جيفانغ) التي قيل إنها أمضت عقداً من الزمن وهي تزرع نحو مليون شجرة في منطقة صحراوية، تقع في منطقة منغوليا، ذات الحكم الذاتي في شمال الصين، كي تحقق الرغبة الأخيرة لابنها الراحل.

وقبل أسبوعين من موت الابن بحادث سيارة، اقترح على أمه أن تزرع الأشجار في منغوليا للمساعدة على السيطرة على الأعاصير الرملية، بعد تقاعدها من العمل في اليابان.

وفي الحال، تخلت عن عملها، وعادت إلى الصين كي تنشئ مجموعة تطوع بهدف زراعة الأشجار في منطقة منغوليا، وتحقيق رغبة ابنها الراحل. وقالت إن هذا القرار ساعدها كي تتغلب على خسارتها المفجعة لابنها. ودعت الأشخاص الآخرين الذين فقدوا أبناءهم للمساعدة في زراعة الأشجار. عن «ساوث تشاينا مورننغ بوست»

. أطلق «أغيويشي» على المقهى الصغير والجديد اسم «مقهى روست هونو»، وتم افتتاحه في ديسمبر، في يوم ميلاد الابنة الراحلة «هونوكا».