طبيب صيني «قزم» تحمله زوجته إلى زيارات المرضى المنزلية

قام طبيب صيني - يبلغ طوله أقل من متر واحد، ويعتمد على زوجته التي تحمله من أجل زيارة المرضى في منازلهم - بمعالجة نحو 2000 قروي خلال السنوات الأخيرة.

وتوقف الطبيب تشياو غيولين (60 عاماً)، من إقليم «جيانغتشي» في جنوب شرق الصين، عن النمو عندما كان طفلاً، بسبب مرض أصابه، ولذلك فإن طوله الآن لا يتجاوز 90 سنتيمتراً.

ونظراً إلى قلة العناية الطبية في قريته النائية التي لم يصلها التطور بعد، ومعاناته الشخصية مع مرضه، قرر غيولين أن يصبح طبيباً.

وافتتح عيادة صغيرة في القرية، بعد أن اقترض نحو 500 يوان، ولكن صغر قامته جعل الكثير من القرويين يتشككون بشأن قدرته على ممارسة هذه المهنة، وقال أحد القرويين، الذي لم يكشف عن اسمه: «عندما شاهدته للمرة الأولى فكرت أنه كيف لشخص بهذا الحجم الصغير أن يعالج المرضى؟ واعتقدت أنه مخادع».

وخلال ثلاثة عقود، نال غيولين ثقة القرويين وإعجابهم بمهارته الطبية الاستثنائية، ومعاملته الحسنة، وطبيعته العطوفة، والطيبة.

وكلما احتاج غيولين إلى تناول أحد الأدوية كان يكدس الكراسي بعناية ويتسلقها كي يصل الرفوف العليا للوصول إلى الدواء الذي يريده.

والتقى غيولين زوجته هوانغ شوجين، قبل نحو عقدين من الزمن، عندما أعجب بها في القرية لشدة جمالها، وقالت شوجين في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية: «عندما شاهدت غيولين للمرة الأولى، كنت خائفة منه قليلاً لأنه كان قصيراً للغاية».

لكن شوجين تأثرت بعمق بالطبيب غيولين لما يتمتع به من صفات حميدة، مثل نكران الذات والشجاعة، فأخذت المبادرة واعترفت له بحبها قائلة له: «لقد وقعت في حبك، دعنا نواجه مصاعب الحياة معاً».

وثمة فرق في الطول بين الزوجين يبلغ 70 سنتيمتراً، وقال غيولين إن زوجته لم تشتكِ بشأن عدم قدرته على أخذها في رحلات إلى المدينة. وتقوم شوجين بحمل زوجها على ظهرها في المناطق النائية، التي لا يوجد بها طرق إلى منازل المرضى الذين يطلبون مجيئه، وهي تحمل حقيبة المعدات الطبية الخاصة به معها دائماً. عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»