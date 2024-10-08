اليابان تقرّ بتعديل صورة رسمية لوزراء الحكومة بعد انتقادات لمظهرهم

أقرّت رئاسة الحكومة اليابانية، أمس، أنها عدّلت الصورة الرسمية للحكومة الجديدة بهدف جعل ملابس أعضائها تبدو أكثر ترتيباً، بعد موجة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مظهر بعض الوزراء. وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام محلية ما يبدو أنه جزء من قميص أبيض يظهر من تحت بزتَي رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، ووزير الدفاع جين ناكاتاني.

واختفت هذه العيوب بصورة غامضة، في الصورة الرسمية التي نشرها مكتب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، وذلك بعد سيل من التعليقات الساخرة التي طاولت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب أحد المستخدمين على منصة تدوين «إكس»: «هذه الصورة أسوأ من صورة جماعية لنادٍ لكبار السن في رحلة إلى ينبوع ساخن. إنه أمر محرج تماماً».

بدوره، أقر الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أمام الصحافيين بأنّ تعديلات طفيفة أجريت على الصور، لكنه قلّل في الوقت عينه من حجم التلاعب بالصورة. وقال: «الصور الجماعية الملتقطة خلال المناسبات الرسمية التي ينظمها مكتب رئيس الوزراء، مثل التعديلات الوزارية، يتم الاحتفاظ بها إلى الأبد كتذكارات، لذلك تُجرى تعديلات طفيفة عليها».

يذكر أن الأميرة كيت ميدلتون اعتذرت في مارس الماضي، بعد تنقيح صورة تُظهرها مع أطفالها، وهي أول صورة رسمية التُقطت لها بعد عملية جراحية خطرة خضعت لها في يناير.

وبدلاً من الطمأنة على حالتها الصحية، أثارت هذه الصورة المعدّلة تساؤلات كثيرة.